Destaque do Cruzeiro, Jonathan quer seleção em 2010 O lateral-direito Jonathan fechou o ano de 2009 em alta no Cruzeiro. Titular absoluto da equipe, ele foi um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro e eleito o melhor jogador de sua posição. Assim, ele sonha em ser convocado pelo técnico Dunga para defender a seleção brasileira em 2010.