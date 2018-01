Destaque do Flu no Brasileirão, Gustavo Scarpa renova até 2019

Revelação do Fluminense neste Campeonato Brasileiro, o jovem Gustavo Scarpa assegurou sua permanência no clube carioca até 2019 nesta segunda-feira. O meia de 21 anos, que é lateral-esquerdo de origem e formado na base do time, tinha contrato até dezembro de 2017.

"Assinei hoje e deu tudo certo. Até 2019. Agora, com a renovação de contrato e com a sequência de jogos, não vou ser mais olhado como garoto. Isso vai ficando para trás. A responsabilidade agora é de gente grande. Independentemente da idade, temos que estar focados em ajudar o Fluminense", disse Scarpa.

A renovação coroa a boa fase vivida por Scarpa no Brasileirão. No sábado, ele marcou um lindo gol na vitória sobre o Goiás, por 2 a 0, no Maracanã. No lance, aplicou um lençol no marcador e finalizou de bate-pronto, marcando seu terceiro gol na competição.

"Foi o gol mais bonito da minha carreira. Quando o Fred lançou, pensei em chutar de primeira, mas o campo estava duro e a bola subiu. Optei pelo lance", afirmou o jovem jogador, nesta segunda.

Scarpa chegou ao clube em 2012 para compor a base do time carioca. Ele é mais um representante da boa safra das divisões de base do Fluminense, em Xerém. Kenedy e Gerson são outros representantes desta geração. O primeiro já está defendendo o Chelsea, na Inglaterra, enquanto o segundo tem contrato com a Roma, mas só passará a jogar na Itália em janeiro.