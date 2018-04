Destaque do Gauchão, Everton pede Grêmio com foco no Brasileirão

Depois de relegar o Brasileirão ao segundo plano em 2017, o Grêmio deve ter foco total no Brasileirão, ao menos neste início de campeonato, afirmou o atacante Everton, nesta quarta-feira. Para o jogador, oscilações nas primeiras rodadas podem custar caro na reta final da competição.

"Temos que ter foco total no início do campeonato, diferente dos últimos anos. Isso pode ser muito importante lá na frente", declarou Everton, que vê o Grêmio em boa situação para brigar pelo título. "Temos a vantagem de três anos em que viemos mantendo essa base, chegando ainda alguns jogadores qualificados, que já ajudaram bastante neste ano."

Para Everton, o Grêmio é um dos favoritos ao título do Brasileirão. Mas terá a dura concorrência de times como Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians. O time mineiro, por sinal, será o primeiro nesta edição do campeonato. As duas equipes vão abrir o Brasileiro, no sábado, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Apesar do foco no Brasileirão, Everton pregou atenção também às demais competições, como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. E demonstrou preocupação com o calendário, mais apertado neste ano por causa da disputa da Copa do Mundo da Rússia, entre junho e julho.

"Acho que ficou um pouco apertado agora. Vamos ver o que o professor vai fazer, se vai poupar elenco porque, para recuperar é bem difícil de um jogo para o outro", declarou o atacante.

Everton começará este Brasileirão com novo status dentro do Grêmio. O jogador se destacou durante a conquista do Campeonato Gaúcho e foi eleito o melhor jogador da competição. "É um momento único na carreira de um jogador ganhar um prêmio de expressão como esse, num campeonato tão qualificado", comemorou.

Everton e os demais jogadores do elenco gremista voltaram aos trabalhos nesta quarta-feira, após dois dias de folga, em razão do título estadual, conquistado no domingo. O grupo fez apenas trabalho físico no CT Presidente Luiz Carvalho. Trabalho com bola deve ser realizado somente nesta quinta, no período da tarde.