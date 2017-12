Destaque do Goiás, Bruno Henrique assina com o Wolfsburg

Autor de sete gols e dez assistências no último Brasileirão, Bruno Henrique chamou a atenção de diversos clubes, mas o Wolfsburg levou a melhor e assinou com o jovem de 25 anos por três anos e meio. A diretoria do time alemão celebrou a vitória na queda de braço pelo atacante, que usará a camisa 16.

"Estamos felizes por termos conseguido a transferência. Depois da perda do Bas Dost (atacante holandês e destaque do Wolfsburg) por lesão, nós sentimos que precisávamos reforçar o ataque se uma nova contratação fizesse sentido do ponto de vista esportivo e financeiro. Bruno Henrique nos deu essa oportunidade", declarou o diretor Klaus Allofs.

Formado na base do Cruzeiro, Bruno Henrique rodou sem destaque por clubes menores até que destacou com a camisa do Itumbiara, em 2014. No ano passado, foi contratado pelo Goiás e logo assumiu a titularidade da equipe. No Wolfsburg, ele terá os brasileiros Dante, Naldo e Felipe Lopes como companheiros e poderá disputar a Liga dos Campeões, já que o time alemão está nas oitavas de final contra o Gent.