Destaque do Leicester, Kanté é anunciado como reforço do Chelsea

Um dos jogadores mais cobiçados após a histórica e surpreendente conquista do Campeonato Inglês pelo Leicester, o volante N'Golo Kanté ganhou casa nova neste sábado. O jogador da seleção francesa foi anunciado oficialmente como novo reforço do Chelsea, após assinar contrato por cinco temporadas.

"Estou muito feliz por ter assinado com um dos maiores clubes da Europa. É um sonho que se tornou realidade para mim", declarou ao site do time inglês. "A oportunidade de trabalhar com Antonio Conte, um técnico brilhante, e alguns dos melhores jogadores do mundo era boa demais para ser recusada."

A chegada ao Chelsea só foi possível após a grande reviravolta na carreira do jogador de 25 anos na última temporada. Então um desconhecido volante do Caen, da França, Kanté chegou ao pequeno Leicester no meio do ano passado. Lá, cresceu na mesma medida que o surpreendente time, que deixou as modestas ambições traçadas no início da temporada para conquistar o título do Campeonato Inglês e protagonizar uma das maiores zebras da história do esporte.

"Minha primeira temporada no futebol inglês foi muito especial e agora espero alcançar ainda mais durante meu período como jogador do Chelsea. Estou animado para conhecer meus novos companheiros e ajudar o clube a alcançar muito sucesso", comentou.

Kanté foi o grande destaque da campanha do Leicester ao lado de Mahrez e Jamie Vardy. Seu estilo muito físico e de intensa marcação agradou e ele inclusive chegou à seleção francesa, com a qual foi vice-campeão da Eurocopa no último domingo. O jogador passou a ser disputado por diversos clubes, mas o Chelsea venceu a batalha e teria desembolsado 29 milhões de libras (R$ 125,5 milhões) para contratá-lo.

"Ele encaixa perfeitamente com as filosofias e o estilo de futebol que o Antonio Conte pretende implantar", explicou o diretor-técnico do Chelsea, Michael Emenalo. "Para um jogador da sua idade, ele já adquiriu muita experiência, e sua excepcional qualidade sem dúvida será um grande reforço para o time."

Kanté se tornou o segundo reforço contratado após a chegada do técnico italiano Antonio Conte para a próxima temporada. Ele se junta ao atacante belga Michy Batshuayi, de somente 22 anos, trazido após se destacar com a camisa do Olympique de Marselha.