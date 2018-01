Destaque em 2014, Mayke admite queda no Cruzeiro neste ano e prevê reação em 2016

"Esse ano de 2015 realmente não foi da maneira que esperava. Tive algumas lesões que me atrapalharam durante a temporada por vários motivos, mas em 2016 vou vir com tudo para fazer um excelente ano com a camisa estrelada", projeta Mayke, que chegou a ser testado como volante pelo então técnico da equipe, Mano Menezes, no fim do Brasileirão.

O lateral compara seu desempenho à trajetória do próprio Cruzeiro ao longo da temporada. "A torcida esteve desconfiada no começo do ano, o time não vinha fazendo uma boa campanha, mas tudo no futebol é a confiança. O elenco readquiriu a confiança durante a competição e graças a Deus retomamos a boa fase do Cruzeiro.".

"O problema é que reagimos no final do Brasileirão, com certeza se fosse um pouco antes conseguiríamos objetivos maiores, mas felizmente contornamos uma situação de possível zona do rebaixamento", diz o lateral, que também cresceu no fim da temporada, quando o time já não tinha maiores pretensões no campeonato.

Ciente do início ruim, Mayke pede desculpas à torcida e promete empenho em 2016 para tentar repetir a performance de 2014. "Aproveito para pedir desculpas pelo meu ano e podem ter certeza que voltarei no próximo ano de outra forma", afirma o lateral de 23 anos.