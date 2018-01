Destaque em jogo-treino, jovem Rodrygo festeja 'experiência incrível' no Santos

Com apenas 17 anos, Rodrygo vai conquistando aos poucos o seu espaço no Santos. Se em 2017 o jovem recebeu chance do então técnico interino Elano nos minutos finais de duas partidas do Campeonato Brasileiro, o atacante iniciou a pré-temporada ao lado do grupo profissional e se destacou em jogo-treino contra a Portuguesa Santista na semana passada, com dois gols marcados no triunfo por 8 a 1.

+ Premiação baixa expõe defasagem do Campeonato Paulista

Feliz e agora com a companhia de outras promessas da base recém-promovidas ao profissional, como Victor Yan e Lucas Lourenço, Rodrygo festeja as oportunidades e garante já estar integrado aos companheiros do elenco.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Está sendo uma experiência incrível para mim. Já tinha subido ano passado e estou praticamente acostumado com o ambiente. Todos me receberam muito bem no fim da última temporada. Esse ano ainda subiram os outros meninos do sub-17 e do sub-20. Está sendo incrível", afirmou, ao site oficial do clube.

O jovem agora está sendo comandado por Jair Ventura e elogios os trabalhos que o técnico vem desenvolvendo no Santos. "Ele é um treinador moderno. Por sermos novos, já estamos acostumados com isso. O trabalho está sendo muito bem feito. O time está bastante organizado e temos tudo para fazer um grande ano", disse.

Autor de 24 gols em 22 jogos no Campeonato Paulista Sub-17 do ano passado, Rodryhgo celebrou a atuação no jogo-treino com a Portuguesa Santista, esperando que ela o ajude a conquistar seu espaço no Santos em 2018. "O meu forte é a habilidade e a velocidade. Na partida contra a Portuguesa eu consegui ir muito bem, fazer dois gols e algumas boas jogadas. Fico muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida", ressaltou.