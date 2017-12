Destaque em jogo, Vitinho diz ter ganho 8kg para conquistar espaço no Palmeiras

O meia Vitinho, de 18 anos, teve de fazer um processo inverso ao da maioria dos jogadores para poder se destacar. O jogador do Palmeiras, em vez de precisar emagrecer, teve de ganhar 8kg em comparação ao último ano para o início de 2017 com a intenção de ficar mais forte fisicamente e iniciar a temporada com boas atuações, como o gol marcado no amistoso de sábado contra a Chapecoense.

Um chute no ângulo empatou o jogo na Arena Condá em 2 a 2 e fez a revelação palmeirense ter a certeza de que o esforço foi recompensado. "Ganhei oito quilos, da base para o profissional. Estou ficando um pouco mais forte. Estava esperando há muito tempo a chance de mostrar meu futebol. Ano passado já treinei com o grupo, mas não mostrei meu futebol. Agora estou mais adaptado", contou em entrevista coletiva.

Antes do amistoso do último sábado, o meia foi destaque em jogo-treino na quarta-feira ao fazer jogadas bonitas e aplicar dribles contra a União Barbarense. O bom momento também teve como segredo a resolução de um problema na mandíbula, tratado pelos coordenador odontológico do Palmeiras, Vitor Ugo Salvoni, e que lhe possibilitou se alimentar melhor.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para chegar ao bom momento vivido atualmente, o atleta recorreu à suplementação para ganhar massa muscular e também a conversas com jogadores experientes, como o volante Felipe Melo. "Ele me dá conselhos dentro de campo, falou comigo para soltar a bola mais rápido", disse.