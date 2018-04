Destaque na imprensa internacional: Adriano

SÃO PAULO - Adriano viveu seu primeiro dia de herói no Corinthians. Neste domingo, o Imperador marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra e protagonizou a virada sobre o Atlético-MG: 2 a 1.

Com o triunfo no Pacaembu, o Corinthians chegou aos 67 pontos na tabela e ficou mais perto do título do Campeonato Brasileiro de 2011.

Depois de 1 ano e cinco meses sem marcar gols, o importante passo do atacante ganhou destaque na imprensa internacional com o francês L'Équipe, o italiano La Gazzetta dello Sport, o português A Bola e o site da Fifa, entidade máxima do futebol.