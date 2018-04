Destaque nas últimas partidas, Gerson quer virar um ídolo no Fluminense

Ele admitiu que todo jogador em início de carreira no Brasil lida com a perspectiva de vir a atuar na Europa. Mas ressaltou que o mais importante, no momento, é lutar pela conquista de títulos no Fluminense. "É um sonho de todo jogador ir para a Europa, mas estou concentrado agora no Fluminense. O que vier depois, eu prefiro deixar isso com o meu pai e meu empresário. Meu primeiro sonho era chegar no profissional para fazer história. Quero virar ídolo do clube", declarou Gerson, que falou com os repórteres observado pelo amigo Kenedy, outra revelação do clube.

O meia está confirmado no time para o jogo deste domingo contra o Barra Mansa, em Macaé (RJ), pela 13.ª rodada do Campeonato Carioca.