Destaque no México, Wilson Mathias chega ao Inter Depois de atuar entre 2005 e 2009 no Monarcas Morelia, do México, o volante Wilson Mathias foi apresentado nesta quarta-feira, em Bento Gonçalves (RS), como novo reforço do Internacional para a temporada de 2010. Após iniciar a carreira no União São João e passar pelo Ituano antes de ir para o futebol mexicano, o jogador assinou contrato com validade até 2014 com o clube gaúcho.