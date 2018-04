Destaque no último treino, Fred confia em seu retrospecto para decidir Fla-Flu

"Eu não acredito em coincidências, mas sei o que mais ou menos acontece quando trabalhamos sério. Quando as coisas começarem a dar certo, as bolas entrarão uma, duas, três vezes e aí não vai parar mais. É esse momento bom que estou procurando, não só o individual, mas também o coletivo. E vai acontecer naturalmente", disse o capitão da equipe.

Em seis anos de Fluminense, Fred se prepara para disputar o seu 12º Fla-Flu na história. Autor de quatro gols nos confrontos, o camisa 9 quer mais. Como de costume, o centroavante diz que cada jogo é um capítulo, e no próximo espera escrever mais uma página especial.

Com 105 gols marcados na era dos pontos corridos, Fred está a um gol de igualar Paulo Baier, o maior artilheiro desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003. Sobre esta marca, o atacante mantém a tranquilidade.

"É um momento especial, mas que eu não fico muito ligado nisso. Claro que é sempre bacana estar atingindo marcas importantes, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Espero fazer mais e mais gols e atingir outras marcas importantes com essa camisa", declarou.

Com a bola rolando no último treino, Fred, com a ajuda do meia Wagner, outro que apareceu muito bem no trabalho, garantiu a vitória do time titular, que contou com a ajuda do zagueiro João Filipe, que marcou um belo gol, só que contra.

Este também será o segundo Fla-Flu do técnico Enderson Moreira no comando do Fluminense. No primeiro, em 2011, deu empate por 1 a 1. Fred também falou sobre o treinador e contou que as expectativas são as melhores possíveis com o trabalho do técnico.

"Enderson é um profissional que já conhece muitos no Fluminense, já esteve aqui em 2011, conhece o perfil do clube, já é querido por todos nós e tem sido bastante detalhista. Ele nos orienta, dá confiança e conversa muito. Acredito que fará um bom trabalho no Fluminense, assim como fez na outra vez que aqui esteve", finalizou o jogador.

Com quatro pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a 12ª posição, o Fluminense busca a segunda vitória na competição. Será a segunda de uma sequência de quatro partidas que a equipe fará no Maracanã - depois pegará Coritiba e Sport, na próxima quinta-feira e no domingo que vem, respectivamente.