Destaque são-paulino vira dúvida para pegar o Santos

Borges começou a tarde deste domingo em alta, marcando os dois gols do São Paulo sobre o Vasco e quebrando o jejum do ataque do time no Campeonato Brasileiro. Mas terminou preocupado com uma fisgada na coxa que pode tirá-lo do clássico do próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O atacante passará por exame de ressonância magnética nesta segunda-feira para avaliar a gravidade da lesão, que o fez inclusive ser substituído no segundo tempo. E promete fazer o possível para estar em campo contra o Santos para disputar a vaga com Dagoberto, que, suspenso, não enfrentou o Vasco. "Os gols são uma questão de ter tranqüilidade. Mais cedo ou mais tarde eu sabia que os gols iam voltar a aparecer, tanto os meus como os do Aloísio. O importante é manter a cabeça boa e saber que você está realizando um bom trabalho", disse Borges, ainda no intervalo do jogo no Morumbi. Confiança Para o ala-esquerdo Jorge Wagner, a vitória deste domingo será um divisor de águas na campanha do time no Brasileiro. "Foi de suma importância, redobrou a nossa confiança para o clássico com o Santos."