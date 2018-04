Destaques da Chapecoense devem reforçar o Corinthians

O Corinthians negocia com dois jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro pela Chapecoense. O goleiro Danilo e o atacante Leandro devem ser anunciados como reforços tão logo seja confirmado o nome do novo treinador corintiano - Tite é o favorito.

O presidente da Chapecoense, Sandro Pallaoro, revelou à reportagem que o empresário dos atletas confirmou que existiam propostas pelos dois jogadores.

"Pelas informações que passaram para nós, havia propostas de outros clubes (da Série A). Eles iriam para o Corinthians. O Cruzeiro também tinha interesse no Danilo", afirmou o presidente da Chapecoense. "São dois bons jogadores."

Inicialmente, o Corinthians tentou acertar com o lateral-direito Fabiano, também da Chapecoense, mas o Cruzeiro levou a melhor nessa negociação e ficou com o jogador.

Na reta final do Brasileirão, o Corinthians se interessou por Leandro, que é opção para a reserva do atacante peruano Guerrero, e também por Danilo, que vai brigar com Walter pelo posto de segundo goleiro - o titular absoluto é Cássio.

Em entrevista à radio Transamérica, Danilo falou da chance de defender o Corinthians. "A gente busca isso, jogar numa equipe dessas, camisa muito forte. Estou tranquilo e espero que assine um bom contrato", disse o goleiro.

O candidato a presidente do Corinthians, o ex-diretor Roberto de Andrade, já disse que Leandro está "apalavrado" para reforçar o clube. Mas o atacante, autor de dez gols no Brasileirão, ainda não assinou contrato.