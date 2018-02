Destaques Ituano e Noroeste se enfrentam pelo Paulistão A rodada desta quarta-feira terá o duelo de dois destaques do interior no Campeonato Paulista. Ituano e Noroeste se enfrentam, às 20h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada da competição. O time da casa vem embalado após acabar com a invencibilidade do Corinthians, quando venceu por 2 a 1, em pleno Pacaembu. Com a vitória, assumiu nono lugar com set pontos. Os visitantes são a melhor equipe entre os pequenos. Estão com dez pontos, na vice-liderança. Com o objetivo de encostar nos líderes, o técnico do Ituano, Ademir Fonseca, decidiu fazer mistério em torno da escalação. Ele vai divulgar o time somente 30 minutos antes do jogo. A única certeza é que o volante Daniel cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo. Em seu lugar deve entrar Jefferson. No Noroeste, o técnico Paulo Comelli declarou ter dúvidas entre os esquemas 3-5-2 e 4-4-2. "Tenho duas dúvidas. Talvez coloque o zagueiro Toninho no lugar do Neílton na lateral-esquerda. Aí o Edno iria para a lateral-esquerda. Outra opção é colocar o Bruno Campos no banco e sair jogando com o Otacílio Neto", explicou. Ficha técnica: Ituano x Noroeste Ituano - Márcio; Flavinho, Paulo César, João Paulo e Márcio Goiano; Jefferson, Adoniram, Reginaldo e Elvis; Caboré e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel, Fábio, Bonfim e Neílton (Toninho); Deda, Hernani, Edno e Bruno Campos (Otacílio Neto); Leandrinho e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - Cleber Wellington Abade. Horário - 20h30. Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).