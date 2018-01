Destemido, Leão provoca argentinos Para Emerson Leão, a melhor defesa é o ataque. Na véspera da final da Copa Libertadores da América (o primeiro jogo contra o Boca Juniors será nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires), o técnico do Santos preferiu o estilo agressivo ao contemporizador. E mostrou não ter medo nem apreço por argentinos, apesar de tê-los enfrentado muitas vezes como jogador e como treinador. "Você está me perguntando do que eu gosto no futebol argentino? Olha, não gosto nem de analisar argentino." Leão ridicularizou a pressão que possa existir no estádio do rival, lançou dúvidas sobre Jorge Larrionda, o uruguaio escalado para apitar o jogo de volta (dia 2 de julho, na Vila Belmiro), e mandou um aviso duro a quem pensa em vencer o jogo usando pressão. "Nossa torcida vai estar atenta e não ficará insensível no jogo da volta." O treinador mencionou a fama dos argentinos de sempre valorizarem o que têm para falar sobre a possível dificuldade de jogar na Bombonera. "Eles gostam de comprar uma coisa por dois reais e dizer que vale dez. Valorizam o que têm e por isso ficam falando da pressão do estádio deles. A Bombonera é igual à Vila, só que um pouco maior. E o São Caetano não ganhou do Santos na Vila? Não dou importância a isso, não", disse Leão. Leão prefere outro discurso para falar do campo em que o Santos joga nesta quarta-feira. "Os meus jogadores sabem que fazem parte de um time de elite. Todo mundo quer ver um time de elite jogar. E nós temos de encher os estádios jogando sempre da mesma forma. A Bombonera é apenas mais um palco onde vamos jogar. Temos apenas de mostrar o nosso futebol, sem ligar para o adversário." Depois, lembrou-se de duas finais da Copa Conmebol que participou, ambas contra times argentinos: 97, quando dirigia o Atlético, contra o Lanús, e 98, quando estava no Santos, contra o Rosário Central. "Fora de campo fui agredido, mas meus times venceram. Se eles quiserem repetir esse comportamento, é bom se lembrarem que tem jogo de volta aqui, na semana seguinte. E a nossa torcida vai estar atenta. Pressão como em Medellín, tudo bem. Pressionaram e depois aplaudiram o Santos, como o América de Cali aplaudiu o Boca, mas violência, não. Violência vai ter troco", avisou Leão. Leão mostrou-se preocupado com a arbitragem. Não desta quarta-feira, mas do jogo de volta. "Se a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) escalou o (Oscar) Ruiz, só posso pensar que ele apitará corretamente, mas fico preocupado com o juiz do último jogo. Ele já apitou quatro jogos do Boca na Libertadores e isso é preocupante", afirmou. Na verdade, Jorge Larrionda apitou três jogos do Boca, que ganhou dois, contra Paysandu e Cobreloa, e perdeu do Medellín. Elogios - Leão também elogiou. "O Boca é um time que tem uma tática muito bem definida. Eles jogam com duas linhas de quatro e dois atacantes corredores na frente. Os jogadores acreditam no seu técnico e fazem tudo o que ele manda. O técnico é experiente e sabe como utilizar as qualidades dos jogadores." E Leão confia nos seus jogadores. Não tem medo de marcação especial sobre Diego, seu armador. "Um grande jogador sempre tem de buscar alguma coisa diferente e o Diego é capaz disso. E os outros que dizem que o Diego é o nosso único jogador com capacidade de decisão, estão errados. Se fosse assim, a gente perderia a final contra o Corinthians porque o Diego saiu de campo com um minuto de jogo. E não foi isso o que aconteceu." Ele acha difícil que o Boca se descuide como aconteceu contra o Paysandu, quando o time paraense venceu em Buenos Aires nas oitavas-de-final da Libertadores. "Eles não vão menosprezar o Santos como fizeram contra o Paysandu. Deram espaço e depois perderam. E nós também não vamos fazer como o Paysandu, que foi para o segundo jogo em Belém achando que já havia vencido. São dois grandes times e ninguém vai errar nesse aspecto. Os grandes times estão reservados para grandes partidas. São os melhores times da América e um deles vai ser o campeão. Só isso", avaliou Leão.