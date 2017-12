Destino de Emerson pode ser o Barcelona Descontente na Roma por causa do atraso no pagamento de salários, o volante Emerson pode trocar a Itália pela Espanha e jogar ao lado dos compatriotas Ronaldinho Gaúcho e Thiago Motta, no Barcelona. Segundo o diário Sport desta quinta-feira, o vice-presidente do clube espanhol, Sandro Rosell, acompanhou a seleção brasileira na partida contra o Uruguai e sondou o jogador brasileiro para saber se o mesmo teria interesse na transferência. Uma das prioridades do Barcelona é exatamente a contratação de um atleta com as características de Emerson para o meio-campo. Ontem, o empresário do jogador, Gilmar Veloz, fez um ultimato à Roma e garantiu que se o clube italiano não resolver a pendência financeira com o jogador, ele irá à procura de outro time para jogar.