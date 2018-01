Destino de Jardel deve ser Hamburgo O atacante brasileiro Jardel, do Galatasaray, pode reforçar o Hamburgo na próxima temporada da Bundesliga, informou nesta quarta-feira uma rádio alemã. Segundo a emissora, o acordo entre o time turco e o clube alemão está praticamente fechado e o jogador deve ser transferido por aproximadamente US$ 10 milhões. Cotado para voltar ao futebol português, onde defendeu o Porto, recentemente Jardel também despertou interesse do clube francês Olympique de Marselha, mas não houve acordo financeiro entre as partes.