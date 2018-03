Destino de Leão pode ser definido ainda hoje O destino do técnico Leão no Santos poderá ser definido ainda nesta quinta-feira, segundo informou o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Em entrevista à rádio Joven Pan no meio da manhã, o dirigente disse que vai analisar com cuidado as declarações do treinador feitas na véspera, logo depois do jogo contra Jorge Wiltersmann, pela Copa Libertadores da América. Teixeira deixou claro que não gostou nem um pouco da forma como Leão reagiu às dispensas do goleiro Doni e do atacante Robson e não escondeu que as chances de o treinador ser demitido ainda hoje são enormes. Na entrevista coletiva após a partida, Leão disse que havia sentido muito a saída dos jogadores (que foram indicados por ele), mas afirmou que, como empregado do clube, teria de acatar a decisão. Leão ressaltou, porém que, justamente por ser empregado, também poderia sair. Quando um repórter insinuou que o dirigente havia passado por cima dele ao decidir a dispensa dos jogadores, Leão foi incisivo: ?Passar por cima de mim é difícil. Aqui tem dono. Quando eu não gostar eu mesmo saio?, disse. Nos corredores da Vila Belmiro, comenta-se que a diretoria prepara a volta de Vanderlei Luxemburgo. Leão, por sua vez, estaria se transferindo para o Cruzeiro. Apesar de estarem dispensados, tanto Doni quanto Robson treinaram na manhã desta quinta-feira. CRISE - Os problemas de relacionamento entre o técnico e a diretoria, na verdade, começaram bem antes das declarações de ontem. Leão ficou muito desgastado após a eliminação do time nas semifinais do Campeonato Paulista, ao ser goleado por 4 a 0 pelo São Caetano. Além disso, a diretoria avaliou que o técnico estava dilapidando o patrimônio do clube, ao substituir com freqüência o meia Diego, enquanto mantinha Robgol na equipe. Por fim, Marcelo Teixeira decidiu-se pela dispensa de Doni para conter um levante das torcidas organizadas do Santos, que prometiam uma ruidosa manifestação na Vila Belmiro na partida de ontem, caso o jogador permanecesse no time. Para evitar desgastes maiores e se antecipar a uma crise imimente, Teixeira preferiu então sacrificar o goleiro. Leão não gostou e agora deve ser o próximo a ser sacrificado.