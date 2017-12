Destino de Luizão deve ser o Betis O destino do atacante Luizão deverá ser o Betis. O empresário do jogador do Corinthians, Francisco Monteiro, o Todé, disse hoje que o clube espanhol tem interesse na contratação do atacante. ?Estamos perto de fazer o acerto?, disse hoje Todé, que está contando com um grande ?assessor? na negociação, o meia Denílson, que atua no Betis. ?Ele tem falado muito bem do Luizão para os espanhóis?, ressaltou o empresário. O Corinthians não deverá criar problemas para a saída do jogador, cujo passe pertence à Hicks Muse. Desde o início de 2001 que a empresa tinha interesse em vender o passe do atacante. Mas a cirurgia no joelho havia atrapalhado os planos da Hicks Muse.