Destino de Ricardinho pode ser Inglaterra O futuro do meia Ricardinho ainda é incerto. Depois de quase ter fechado contrato com o Benfica na semana passada, o pentacampeão mundial aposta agora no Newcastle, da primeira divisão inglesa. Ele pode fechar contrato de três ou quatro temporadas, com salário de US$ 1 milhão por ano. A negociação está sendo intermediada por Daniel Giovannin, que viaja nesta segunda-feira para a Inglaterra, onde tentará colocar um fim no imbróglio. Segundo ele, o procurador Jorge Gama apresentou na semana passada uma autorização falsa para negociar com o Newcastle. ?O presidente do clube inglês me disse que ele queria US$ 1,5 milhão para repassar ao São Paulo?, disse Giovannin. Gama teria sido também o responsável por tentar negociar Kléberson com o Manchester United logo após o Mundial da Ásia. Na ocasião, o clube inglês desconfiou e ficou com o pé atrás. E Kléberson só foi para a Inglaterra no ano seguinte, quando os cartolas do Manchester fecharam a negociação diretamente com representantes do Atlético-PR. ?O negócio só vai andar depois que o Newcastle tiver certeza sobre quem é realmente o representante do Ricardinho?, diz Giovannin, que trabalha com o procurador do atacante holandês Van Nilstelrooy. O Newcastle ocupa a sétima colocação no Inglês. A equipe é dirigida por Bobby Robson, que estava no Barcelona quando Ronaldo jogava lá. A estrela da equipe é o veterano Alan Shearer, artilheiro do campeonato com 16 gols. No sábado, porém, a equipe foi derrotada pelo Liverpool, por 2 a 1, e foi desclassificada da Copa da Inglaterra na quarta fase. Nos demais jogos, ficou comprovada a força dos grandes. O Manchester marcou 3 a 0 no Northampton, o Chelsea passou pelo Scarborough, por 1 a 0, e Arsenal, atropelou o Middlesborough, por 4 a 1.