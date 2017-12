Destino de Rivaldo pode ser a Inglaterra O destino do meia-atacante Rivaldo deve ser o futebol inglês. O craque fez a revelação hoje, em Barcelona. Depois de rescindir contrato com o Milan, na segunda-feira, o jogador esteve na Espanha, onde gravou alguns comerciais e aproveitou para rever companheiros da época em que defendeu o clube catalão. Afirmou ser apenas uma visita. "Não tem como voltar para o Barcelona, até porque o clube já tem os quatro (jogadores) extracomunitários", afirmou Rivaldo. Sobre a possibilidade de defender o Españyol - interesse divulgado pelo presidente do clube, Daniel Sanchez Líbre -, time rival do Barcelona, disse saber apenas pela imprensa. "Só sei o que o presidente do Españyol disse, mas não tive nenhum contato com ele nem com nenhum diretor do clube," enfatizou. "Mas estou livre e disposto a conversar com qualquer clube que formalize uma oferta." Rivaldo admitiu ter sido procurado por clubes ingleses, porém evita comentários. O líder do Campeonato Inglês, o Chelsea, do multimilionário russo Roman Abramovich, pode ser o seu provável destino. O Liverpool também manifestou interesse pelo craque brasileiro. Hoje, Carlos Ancelotti, técnico do Milan e possível responsável pela saída do jogador do Milan - não o aproveitava - elogiou o brasileiro. "Ele estava em uma situação que não lhe agradava e decidiu antecipar as coisas. Mas devo reconhecer que nunca desistiu e que sempre foi um profissional exemplar," afirmou o treinador. Acordo - O mercado europeu só abre em janeiro, mas um acerto deve acontecer antes. Carlos Arime, sócio do jogador na empresa CSR, viajou para acompanhar de perto as negociações.