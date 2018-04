Detalhes separam Neilton do Cruzeiro, diz presidente do clube mineiro

RIO - O campeão brasileiro Cruzeiro está perto de anunciar mais um reforço. O presidente do clube mineiro, Gilvan Pinho Tavares, afirmou à Agência Estado que faltam apenas detalhes para definir a contratação do jovem atacante Neilton, de 19 anos. O jogador revelado pelo Santos no ano passado tem vínculo com o clube paulista até maio deste ano, mas até agora clube e jogador não entraram em um acordo para a renovação, o que abre margem para a investida cruzeirense.

O dirigente afirmou que a contratação de Neilton é fundamental no planejamento do Cruzeiro para essa temporada, na qual a equipe disputará muitas competições. "O Neilton é um jogador muito promissor, ele é jovem e veloz. Por isso, acredito que será muito útil neste ano. Espero que possamos contar com ele já na Libertadores", disse Tavares.

O dirigente falou sobre Neilton no Rio, na última quarta-feira, quando prestou depoimento no julgamento no qual o Cruzeiro foi isentado pelo Superior Tribunal Justiça Desportiva (STJD) de culpa pelos incidentes ocorridos durante e após o jogo contra o Bahia, no Mineirão, em 1º de dezembro, envolvendo torcedores cruzeirenses.

No início do ano passado, Neilton foi um dos destaques da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Santos. Depois disso, ele foi efetivado no time principal e em pouco tempo chegou à condição de titular da equipe da Baixada Santista. Mas, ao que tudo indica, a promessa santista vai trilhar um novo rumo em 2014.