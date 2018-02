Deu a louca no mundo do futebol O mundo do futebol está de pernas pro ar. Resultados inesperados na Eurocopa apenas engrossam a lista de surpresas que se sucedem com regularidade nos últimos meses. Em grandes competições, times tradicionais e favoritos ao título têm levado surras inéditas, que derrubam qualquer prognóstico. Real Madrid e Milan estão bem escaldados. Os dois gigantes europeus se preparavam para duelo inesquecível, na final da Copa dos Campeões, em maio, e até as quartas-de-final faziam tudo conforme o figurino. O Milan recebeu o Deportivo La Coruña, no confronto de ida, e sapecou goleada de 4 a 1. O Real Madrid não deixou por menos e aplicou 4 a 2 no Monaco, no Estádio Santiago Bernabéu. Na volta... as zebras pastaram soltas. Os franceses ganharam de 3 a 1 dos espanhóis e mandaram os galácticos para o espaço. O La Coruña encheu-se de coragem e despachou os italianos, com 4 a 0 e a vaga para as semifinais. O Porto, campeão continental, de certa forma também superou expectativas, ao eliminar o Manchester United, com empates de 0 a 0 em casa e 1 a 1 na Inglaterra, em cima da hora. Na América do Sul, o Once Caldas é o maior exemplo de que não se pode cravar aposta seca em clubes com passado glorioso. Os colombianos apresentaram-se aos brasileiros nas quartas-de-final da Taça Libertadores (livraram-se do Santos, com 1 a 0) e aprontaram nas semifinais, com 2 a 1 sobre o São Paulo. No meio da semana, segurou empate de 0 a 0 com o Boca Juniors, em Buenos Aires, no primeiro ato da final. O fecho será em Manizales. O Santo André, para ficar no âmbito doméstico, atropelou Guarani, Atlético-MG e Palmeiras, antes de chegar à decisão da Copa do Brasil com o Flamengo. Na quarta-feira, empatou por 2 a 2 e tem a segunda, e definitiva oportunidade, no Maracanã. Nessa série de surpresas, pode entrar o XV de Novembro de Campo Bom, também semifinalista da Copa do Brasil. A Euro-2004 é o coroamento do ano de imprevistos. O sinal inicial surgiu na largada, com os 2 a 1 da Grécia sobre Portugal. Os gregos ainda empataram por 1 a 1 com a Espanha, antes de puxar o tapete da França. A Letônia não passou da primeira fase, mas leva para casa o gostinho de ter ficado no 0 a 0 com a Alemanha. Como diria o torcedor esnobe: "Não há mais respeito pela tradição..."