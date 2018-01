Deu Cruzeiro no sorteio da Copa São Paulo O Cruzeiro será o único representante mineiro na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. E isso, graças à sorte porque no sorteio realizado, nesta tarde na sede da Federação Paulista de Futebol, ficou com a vaga na disputa com o Juventus. No sorteio de bolinhas, o Cruzeiro ficou com a vaga do Grupo K e vai enfrentar o Rio Branco, quarta-feira, provavelmente, em Americana. O sorteio foi algo inusitado, porque tanto Cruzeiro como Juventus ficaram rigorosamente iguais em todos os critérios de desempate. Ambos somaram sete pontos, com duas vitórias, sete gols de saldo e também mesmo número de gols marcados (8) e sofrido (um apenas). Até mesmo no discutível critério de cartões houve igualdade: oito cartões amarelos e um vermelho nos três primeiros jogos. Até o final da tarde o departamento técnico da FPF vai determinar os locais e horários da segunda fase, priorizando as sedes dos times classificados. Os horários dependem da grade de programação das emissoras que acompanham a competição: Rede Vida, ESPN Brasil e Bandsports.