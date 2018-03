Deyverson se aproxima de retorno, mas perde espaço para garotos

O Palmeiras começa a ganhar opções para os próximos jogos. Nesta quinta-feira o atacante Deyverson voltou aos treinos após se recuperar de lesão no pé direito sofrida em janeiro e deve ficar à disposição para em breve ser utilizado pelo técnico Roger Machado, porém já sem o mesmo espaço no elenco que tinha anteriormente.

Titular com Cuca, Deyverson se machucou em um período em que concorrentes para a posição cresceram. Os garotos Papagaio e Fernando passaram a atuar com regularidade, marcaram gols e ganharam elogios do treinador pela rápida adaptação ao profissional. Na quarta, contra o Novorizontino, Papagaio fechou inclusive a goleada por 5 a 0.

A moral dos garotos no Palmeiras levou o clube a não liberar a ida dos dois para amistosos da seleção brasileira sub-20 contra o México, em Manaus, nesta data Fifa. A comissão técnica entendeu ser necessário ter as duas opções como possíveis substitutos para o colombiano Miguel Borja, convocado para amistosos contra França e Austrália, na Europa.

O clube volta aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, em atividade fechada. O próximo compromisso é contra o Santos, sábado, no Pacaembu, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista.