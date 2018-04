Deyvid Sacconi diz que pode ser titular do Palmeiras

Desde o final do ano passado, quando o Palmeiras passou algumas rodadas do Campeonato Brasileiro sem Cleiton Xavier, o meia Deyvid Sacconi busca uma vaga entre os titulares da equipe. E após entrar no lugar de William e melhorar a armação da equipe na partida contra o Mogi Mirim, ele garantiu nesta segunda-feira que está pronto para conquistar seu espaço.

Veja também:

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

Gilmar Lima, ex-zagueiro do Palmeiras, morre atropelado

"Estou mais do que preparado. Treinei forte em Atibaia e sei que tenho potencial caso surja a oportunidade", garantiu o jogador, que elogiou os concorrentes pela posição. "Mas não me considero com a vaga garantida. O William ou qualquer outro atleta que jogue mais na frente também estão prontos".

A procura de Muricy Ramalho por um meia esquerda não assusta Sacconi. Para ele, a equipe só tem a ganhar com a chegada de reforços. "Isso só mostra que a diretoria está querendo montar um elenco ainda mais forte e capacitado. Não me incomodo com quem vai chegar. A competitividade será a mesma", avaliou.

Em uma rápida autoanálise, o meia admitiu que precisa ter um faro de gol maior. "Sei que para um atleta da minha posição, eu preciso fazer mais gols. Estou me aperfeiçoando a cada treino e estou melhorando em muitos aspectos", finalizou.