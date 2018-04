Deyvid Sacconi ganha chance no Palmeiras na quinta

O técnico Muricy Ramalho confirmou nesta quarta-feira que o Palmeiras terá apenas uma mudança na sua escalação para o duelo com o Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O meia Deyvid Sacconi, reserva na vitória por 5 a 1 sobre o Mogi Mirim, começará jogando na quinta-feira, em Presidente Prudente.

Na goleada, Deyvid Sacconi substituiu William durante o segundo tempo e teve a sua atuação aprovada por Muricy. "Não tem muita surpresa. O Sacconi entrou bem", disse o treinador, que vai manter o Palmeiras no esquema 4-4-2. "Como a equipe está se adaptando bem com dois meias que marcam e chegam ao ataque, vamos deixar assim para o time se entrosar mais", justificou.

Com a definição de Muricy, o Palmeiras vai buscar a sua segunda vitória no Paulistão com o seguinte time: Marcos; Figueroa, Léo, Danilo e Armero; Pierre, Márcio Araújo, Deyvid Sacconi e Cleiton Xavier; Diego Souza e Robert.

Muricy também já divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Barueri, que será disputado a partir das 21 horas de quinta-feira. Confira a lista completa:

Goleiros: Marcos e Deola

Laterais: Figueroa, Wendel, Armero e Eduardo

Zagueiros: Léo, Danilo e Gualberto

Volantes: Pierre, Márcio Araújo, Souza e Anselmo

Meias: Cleiton Xavier, Diego Souza, Deyvid Sacconi e Willian

Atacantes: Robert e Daniel