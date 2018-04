Deyvid Sacconi quer buscar boa sequência no Palmeiras

O meia Deyvid Sacconi chegou a jogar algumas partidas como titular pelo Palmeiras no final do ano passado, substituindo Cleiton Xavier, mas não conseguiu se firmar. Agora, ele espera que seja diferente. Depois de iniciar jogando contra o Barueri na quinta-feira e marcar um dos gols no empate por 2 a 2, Sacconi espera buscar uma boa sequência de jogos para se garantir na equipe.

"Terminei o ano passado jogando como titular e, aos poucos, vou pegando a confiança do treinador", afirmou o meia neste sábado, na reapresentação do elenco palmeirense. "Esse gol foi bom para me deixar mais tranquilo e ajuda muito na briga por um lugar no time, mas a titularidade só é conquistada mesmo se o atleta mantiver uma sequência boa".

Para o jogador, o técnico Muricy Ramalho foi fundamental para que tivesse mais oportunidades na equipe. "Cada treinador utiliza os atletas de uma maneira. O Muricy me deixa aberto pelo lado direito, com liberdade para armar as jogadas. É uma função que gosto muito de fazer. Mesmo a marcação é agradável porque eu fico mais preenchendo espaços", avaliou Sacconi.