Deyvid Sacconi volta ao Palmeiras após venda frustrada

Dois dias depois de confirmar a saída de Deyvid Sacconi, a diretoria do Palmeiras anunciou neste domingo que o meia-atacante está de volta ao clube. O jogador não concretizou sua negociação com o Nantes, da França, por causa de "problemas de documentação", segundo nota divulgada pelo Palmeiras.

"Os problemas que fizeram com que a transferência do jogador não se concretizasse não são de responsabilidade do Palmeiras", frisou o vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo, sem dar detalhes sobre a negociação.

Às vésperas do clássico com o Corinthians, Deyvid Sacconi embarcou na sexta-feira para Paris com o objetivo de finalizar o acerto com o Nantes. O atleta havia sido negociado por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) pelo DIS, braço do grupo Sonda, que detém parte dos direitos do jogador.

Com a reviravolta no acerto, Deyvid Sacconi retornará ao Brasil para se reapresentar ao Palmeiras ainda nesta semana. Como a janela de transferências da Europa termina nesta segunda-feira, o meia só deverá deixar o clube, rumo a um clube europeu, no meio do ano.

Dessa forma, o técnico Muricy Ramalho voltará a ter mais uma opção no meio-campo palmeirense. Deyvid Sacconi se destacou na reta final do Brasileirão 2009 e virou uma alternativa ao treinador para substituir os titulares Diego Souza e Cleiton Xavier.