Dez países brigam por 5 vagas na África Dez seleções entrarão em campo neste sábado para brigar pelas cinco vagas do continente africano para a Copa do Mundo 2006. E o grupo poderá ter três ?estreantes?: Togo, Gana e Angola. A situação mais tranqüila é a de Gana, que só não se classificará se for goleada por Cabo Verde e a República Democrática do Congo ganhar por boa diferença de gols da África do Sul. O time tem três pontos a mais e cinco gols de vantagem no saldo em relação ao vice-líder. A África do Sul, que tem a mesma pontuação da República Democrática do Congo, está eliminada por levar desvantagem com Gana no confronto direto. Togo só depende de suas forças para se classificar. Se empatar fora de casa com o Mali, estará garantido. A briga pela vaga é com o Senegal, que jogará fora de casa com o Congo. Angola também só depende de seu futebol. Como leva vantagem sobre a Nigéria no confronto direto (um empate e uma vitória), ficará com a vaga se conseguir o mesmo resultado que seu rival. Os angolanos jogarão fora de casa contra Ruanda, lanterna da chave, e a Nigéria receberá o Gabão. No Grupo 3, a briga está entre Camarões e Costa do Marfim. Se ganhar em casa do Egito, Camarões garantirá a classificação. A Costa do Marfim jogará fora de casa contra o Sudão. A disputa mais emocionante é a do Grupo 5, onde Tunísia e Marrocos decidirão a vaga no confronto direto. O jogo será em Túnis e os donos da casa só precisam de um empate. Há um ano e meio, os dois se enfrentaram no mesmo estádio, pela final da Copa da África, e a Tunísia venceu.