Di Canio confirma a fama na Lazio A Lazio pode até não fazer grande temporada no Campeonato Italiano, por ter passado por reformulação radical por conta de dificuldades financeiras. Mas certamente atrairá atenção de público e críticos por ter levado de volta para Roma um dos mais famosos bad boys do futebol local. O veterano Paolo di Canio, 36 anos, muitos clubes e muitas histórias nas costas, retornou ao time de origem e logo na estréia mostrou o cartão de visitas, ao discutir com seu companheiro Simone Inzaghi na hora de cobrar um pênalti. A confusão começou aos 29 minutos do primeiro tempo da partida contra a Sampdoria, em Gênova, na abertura da Série A. Inzaghi foi derrubado na área pelo goleiro Antoniolli e queria bater o pênalti. Para sua surpresa, Di Canio tomou-lhe a bola. Ambos bateram boca e trocaram empurrões. Di Canio, mais turrão, pôs a bola embaixo do braço, cobrou o pênalti e fez o gol da vitória por 1 a 0. Inzaghi não só o ignorou, na comemoração, como foi flagrado pelas câmeras de televisão xingando o colega. No final da partida, ambos saíram abraçados. "Era meu momento, não podia deixar passar aquele pênalti", justificou Di Canio. "Eu voltava para casa e queria marcar esse dia." A ?casa? é a Lazio, clube em que o romano Di Canio começou carreira, nos anos 80. Ele passou ainda por Juventus, Milan e Napoli, mas ficou muito tempo no futebol britânico. Em 97 jogou no Celtic Glasgow e foi eleito o melhor estrangeiro. Depois, foi para a Inglaterra, onde viveu dois episódios marcantes em sua vida. Em novembro de 98, quando atuava pelo Sheffield, derrubou o juiz Paul Alcock, em jogo com o Arsenal. O gesto lhe rendeu 11 rodadas de suspensão e o apelido de "Monstro". No fim de 2000, estava no West Ham e se recusou a marcar um gol contra o Everton, porque o goleiro rival estava caído, contundido. Por isso, recebeu da Fifa o prêmio fair play e virou "Gênio". Qual personalidade vai prevalecer agora é o que se perguntam torcedores da Lazio.