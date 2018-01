Di Canio é punido por saudação fascista A Federação Italiana de Futebol puniu o atacante Paolo Di Canio, da Lazio, por ter feito uma saudação fascista no jogo contra a Juventus, no último sábado, pelo Campeonato Italiano. O jogador foi suspenso por 1 partida e vai pagar multa de 10 mil euros. Assim, Di Canio não poderá enfrentar o Lecce, nesta quarta-feira, também pelo Campeonato Italiano. ?Me parece uma sentença política, uma decisão injusta?, reclamou o jogador. ?Meu gesto não teve nada a ver com ideologias políticas.? Aos 37 anos, Di Canio já tinha feito a mesma saudação fascista na rodada anterior do Campeonato Italiano, num jogo contra o Livorno - ainda não avaliado pela Federação -, e na temporada passada, contra a Roma.