Di María estreia com assistência, PSG vence e mantém liderança

O Paris Saint-Germain venceu o Monaco por 3 a 0 neste domingo, fora de casa, em partida que marcou a estreia de Di María pelo clube parisiense. O argentino começou o jogo no banco de reservas, entrou na metade do segundo tempo no lugar do brasileiro Lucas e deu uma assistência para o compatriota Lavezzi marcar o último gol da partida. O centroavante Cavani já havia deixado os visitantes na frente ao balançar as redes por duas vezes.

Com a vitória, o PSG manteve os 100% de aproveitamento após três rodadas disputadas no Campeonato Francês. A equipe está na liderança da competição com 12 pontos, e agora tem três de vantagem para o Rennes e o Reims. O Monaco ocupa o 12º lugar com quatro pontos.

O técnico francês Laurent Blanc colocou quatro brasileiros entre os titulares do PSG, além do naturalizado italiano Thiago Motta. A dupla de zaga foi formada por Thiago Silva e David Luiz, Maxwell começou na lateral esquerda e Lucas, no meio-campo. O zagueiro Marquinhos ainda entrou no segundo tempo. O treinador também contou com a volta de Ibrahimovic, que estava lesionado e fez sua estreia no Francês nesta temporada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A expectativa, no entanto, estava voltada para o banco de reservas para a estreia de Di María, contratado por R$ 240 milhões. Depois de um primeiro tempo sem gols, o uruguaio Cavani abriu o marcador aos 12 minutos da etapa final, após aproveitar cruzamento de Matuidi e marcar de cabeça. Aos 28, Ibrahimovic deixou o uruguaio na cara do gol e ele só teve o trabalho de tirar do goleiro para ampliar.

O terceiro gol saiu com a participação de Di María. Aos 38, ele lançou para Lavezzi, que recebeu livre, e deu números finais à partida. As duas equipes voltam a campo pelo Francês daqui duas semanas. No dia 11, o PSG receberá o Bordeaux em Paris. O Monaco visitará o Ajaccio no dia 13.