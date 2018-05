Di María marca, Paris Saint-Germain vence e assume vice-liderança do Francês

O Paris Saint-Germain derrotou o Nantes por 2 a 0 neste sábado, em casa, e chegou à terceira vitória consecutiva no Campeonato Francês. O resultado deixou o time anfitrião na vice-liderança, com os mesmos 29 pontos do líder Monaco.

O Nice, que também tem 29 pontos, pode ainda deixar os dois times para trás e retomar a liderança isolada da competição, pois visitará no domingo o Saint-Étienne, no fechamento da 13ª rodada. O Nantes caiu para a 16ª colocação, com 12 pontos.

Para manter o embalo, o PSG contou com a boa atuação do argentino Di María. Depois de voltar da seleção da Argentina após a disputa da partida contra a Colômbia na última terça-feira pelas Eliminatórias da Copa, em um voo fretado pelo clube, o jogador abriu o caminho da vitória com um gol aos 13 minutos do primeiro tempo. Matuidi lançou Augustin, que caiu na área após disputa com Diego Carlos. O árbitro mandou o jogo seguir e a bola sobrou para Di María colocar os anfitriões na frente.

O argentino, no entanto, sentiu a sequência de jogos e deixou o campo aos 36 minutos da etapa inicial com dores musculares na perna direita. Dois minutos mais tarde, Augustin ampliou o marcador, mas o árbitro assinalou corretamente impedimento.

Na volta do intervalo, o PSG manteve o domínio e Matuidi teve duas boas chances para ampliar. Na primeira, chutou na trave. Na outra, deu um toque por cima do goleiro e viu o zagueiro salvar na linha.

O segundo gol, no entanto, só foi sair no último minuto do tempo regulamentar. Pastore foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Jesé Rodriguez cobrou e garantiu o terceiro triunfo consecutivo.

Vinda de quatro vitórias consecutivas, a equipe de Paris tentará manter o embalo no Francês no próximo dia 27, quando visitará o Lyon. O Nantes, por sua vez, está há três partidas sem vitória e receberá o Lille.