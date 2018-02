Di Maria substitui Neymar, marca três e garante vaga do PSG na Copa da França

Sem a presença de Neymar, o Paris Saint-Germain derrotou o Sochaux por 4 a 1, fora de casa, e avançou às quartas de final da Copa da França. O destaque da classificação foi justamente o substituto do craque brasileiro. Di Maria marcou três gols e garantiu a equipe na próxima fase. Cavani fez o outro. Florian Martin descontou.

Nos acréscimos do jogo aconteceu uma cena curiosa. O goleiro Kevin Trapp foi expulso e, como o PSG já havia feito as três alterações, o brasileiro Daniel Alves foi para o gol. O lateral-direito de 1,72m colocou as luvas, a camisa de goleiro, ajeitou a barreira, mas o jogador adversário não conseguiu chutar a bola ao gol. Na sequência, o árbitro encerrou o jogo.

O time da capital francesa agora aguarda pelo sorteio dos confrontos, que acontecerá na quinta-feira, para conhecer seu próximo adversário na competição. O PSG volta a campo no próximo sábado, quando visitará o Toulouse pela 25ª rodada do Campeonato Francês.

Para a partida, a equipe deverá contar com a volta de Neymar. O brasileiro foi poupado nesta terça-feira para evitar novas polêmicas. Oficialmente, o clube francês informou que foi uma decisão "gestora" do treinador. Mas Neymar fez uma grande festa no último domingo para comemorar seus 26 anos e gerou reclamações de jogadores do time adversário.

Em campo, o PSG não sentiu a falta do craque. Di Maria, seu substituto na partida, abriu o placar para o time visitante logo aos 53 segundos de partida. Após roubada de bola, Mbappé cruzou da direita e o argentino apareceu na segunda trave para marcar.

A aparente goleada não se confirmou. O Sochaux foi para cima também e conseguiu deixar tudo igual com Martin, que recebeu na área, dominou e bateu para as redes. Foi a vez do PSG atacar. Aos 26, Kurzawa cruzou rasteiro da esquerda e Cavani completou de carrinho.

O zagueiro brasileiro Thiago Silva quase fez o terceiro. Ele aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou no travessão ainda na etapa inicial. O gol que deu folga no placar, no entanto, aconteceu no segundo tempo. Aos 13 minutos, Verratti tabelou com Draxler e abriu para Di Maria. O argentino avançou e bateu cruzado: 3 a 1.

Três minutos depois, Di Maria sacramentou a goleada. Cavani bateu cruzado da esquerda, o goleiro deu rebote e o substituto de Neymar só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Nos acréscimos, o goleiro Kevin Trapp saiu atabalhoado da área e foi expulso. Daniel Alves, que entrou no segundo tempo, foi para o gol, mas não teve tempo de colocar as mãos na bola. O árbitro apitou o final do jogo antes.

OLYMPIQUE FAZ NOVE

O Olympique de Marselha atropelou o Bourg en Bresse Peronnas, da segunda divisão, com uma goleada por 9 a 0. O volante brasileiro Luiz Gustavo marcou um dos gols. Mas os destaques foram os atacante Mitroglou e Lucas Ocampos, com três tentos cada. Completaram o placar: Payet e Clinton Njie.

Em outro duelo da competição, o Les Herbiers passou com tranquilidade sobre o Auxerre por 3 a 0, fora de casa e também avançou.Rocheteau, Gboho e Flochon marcaram os gols da vitória.

As oitavas de final da Copa da França continuam nesta quarta-feira com mais quatro jogos: Montepellier x Lyon, Chambly x US Ganvillaise, Lens x Troyes e Metz x Caen. Na quinta-feira, Grenoble e Strasbourg definem o último classificado para a próxima fase. Uma hora antes dessa partida, haverá o sorteio dos confrontos das quartas de final.