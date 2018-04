Di Natale anuncia que deixará o futebol nesta temporada

ÚDINE - O veterano atacante Antonio Di Natale surpreendeu nesta segunda-feira ao anunciar que vai encerrar a carreira no final desta temporada do futebol europeu. Após a derrota em casa da Udinese, por 3 a 1 para o Verona, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, ele disse que irá parar de jogar em junho.

"Já tomei minha decisão. Conversei com a minha família e meu empresário. E o clube ficará sabendo logo, mas vou parar de jogar em junho", avisou Di Natale, que completou 36 anos em outubro. Ele defende a Udinese há cerca de nove anos, período em que marcou 182 gols em 359 jogos - foi artilheiro do Campeonato Italiano por duas vezes. Antes, também passou pelo Empoli, da Itália. Com a camisa da Itália, Di Natale somou 11 gols em 42 jogos disputados, até encerrar a carreira na seleção após a disputa da Eurocopa de 2012, quando perdeu a final para a Espanha e foi vice.