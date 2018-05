Di Natale é suspenso por dois jogos na Itália

Di Natale, que marcou um gol no sábado, chegou aos 11 na competição, não chegou a ser advertido com cartão por conta dos seus protestos. Capitão do Livorno, Cristiano Lucarelli também foi suspenso por duas partidas pela Liga Italiana por reclamações semelhantes.

Além disso, os técnicos José Mourinho, da Inter de Milão, e Antonio Conte, do Atalanta, receberam ganchos de uma partida e não poderão dirigir seus respectivos times na próxima rodada do Campeonato Italiano.