Di Natale marca, Udinese bate Roma e assume liderança

Já a Roma perde a chance de encostar na briga pelas vagas na Liga dos Campeões. Estacionada nos 17 pontos, a equipe romana está em quinto, mas tende a perder muitas posições durante a rodada. Até o Catania, 12.º colocado, tem condições de ultrapassá-la até domingo.

A equipe do técnico Francesco Guidolin demorou para conseguir abrir o placar perante o seu torcedor. Só saiu na frente aos 34 minutos, e da forma usual: com o artilheiro Di Natale. O atacante recebeu lançamento na entrada da área, ajeitou de cabeça e bateu firme para a rede. Este foi o nono gol dele na competição, assumindo a artilharia ao lado do argentino German Denis, do Atalanta.

Já quase no fim do jogo aos 43, o ex-palmeirense Armero fez a jogada em velocidade pela esquerda do ataque e cruzou para Isla marcar, deixando Stekelenburg batido.