Di Stéfano é internado em hospital por precaução

O astro argentino, de 86 anos, vive na Espanha. Ele teve uma forte bronquite há três semanas, de acordo com Gina Gonzalez, sua secretária pessoal. Além disso, a equipe médica percebeu um inchaço nas pernas de Di Stefano e decidiu hospitalizado por cautela.

"O paciente está em boas condições, mas precisa passar por exames periódicos para controlar a sua doença cardíaca", disse o boletim médico divulgado pelo Hospital La Fe de Valência. "Irá permanecer por alguns dias".

Gonzalez assegurou que Di Stéfano se encontra muito animado e negou que seu estado de saúde seja grave. Ela também disse que espera que seja dada a alta hospitalar em dois ou três dias. "Eu conversei com ele, está fenomenal, feliz, assistindo TV e ouve perfeitamente", disse Gonzalez. "Tinha as pernas um pouco inchadas, dentro do normal, mas o médico pediu para internar para medicá-lo corretamente".

Di Stéfano viajou nesta terça de trem de Madrid para Valência, cidades separadas por 355 quilômetros, para realizar a revisão anual do seu coração e do marca-passo. Inicialmente, o cardiologista havia planejado substituir a bateria do marca-passo, mas vendo que o ex-jogador estava bem, decidiu não trocá-la, pois ainda pode durar mais dois anos, disse Gonzalez.

Di Stéfano foi operado no Hospital La Fe de um grave enfarte do miocárdio que sofreu em 2005. Foi uma intervenção cirúrgica complexa, com a implantação de um marca-passo. A recuperação foi bem sucedida e o argentino tem mantido uma atividade pública bastante regular nos últimos anos.

O ex-jogador é considerado um dos mitos do futebol mundial. Ele marcou cerca de 890 gols em sua carreira de 22 anos, com passagens por River Plate, na Argentina, Millonarios, na Espanha, e Real Madrid, clube em que viveu seu maior sucesso. Ele conquistou cinco títulos europeus consecutivos e ajudou a converter o time espanhol em uma potência internacional. O Real Madrid o nomeou presidente de honra em 2000.