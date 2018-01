Di Stéfano será submetido a cateterismo Alfredo Di Stéfano, ex-jogador e presidente de honra do Real Madrid, que nesta madrugada foi internado no hospital de Sagunto devido a um infarto agudo de miocárdio, foi levado na tarde deste sábado ao hospital La Fe, de Valência, para ser submetido a um cateterismo. Di Stéfano se encontrava na casa de sua filha nesta sexta à noite e, após sentir-se indisposto, foi internado no hospital, onde lhe diagnosticaram o infarto agudo de miocárdio.