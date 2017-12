Di Vaio marca e Itália vence Romênia A seleção da Itália ganhou da Romênia por 1 a 0, neste domingo à noite, em Ancona, e se recuperou, em parte, da derrota por 3 a 1 que havia sofrido para a Polônia, no meio da semana. Di Vaio, atacante da Juventus, garantiu o resultado, ao marcar aos 13 minutos do segundo tempo, depois de bela jogada de Totti, da Roma. A renda foi oferecida a parentes dos 19 soldados italianos mortos no Iraque.