Dia da Síndrome de Down leva Romário e filha ao Senado O atacante Romário esteve nesta quarta-feira no Senado Federal, em Brasília, para participar da homenagem ao dia Internacional da Síndrome de Down. Acompanhado de sua esposa, Isabella, e sua filha Ivy, que sofre do problema, o atacante do Vasco assistiu à cerimônia acompanhado do presidente da casa, Renan Calheiros. Este evento é o primeiro do dia em que todas as atenções estão voltadas ao atacante. À noite, ele deve ficar no banco de reservas do jogo de seu time contra o Gama, às 20h30, pela Copa do Brasil. Existe a expectativa de que o jogador possa marcar um gol e ficar perto do milésimo gol de sua carreira (está com 998 em suas contas), mas para isso precisará ser aproveitado pelo técnico Renato Gaúcho no jogo.