Dia de ajustes para duelo contra o São Caetano tem reforço e 'estreia' de Aguirre

O técnico Diego Aguirre comanda pela primeira nesta sexta um treino do São Paulo. O treinador uruguaio só conseguiu na quinta emitir seu visto para trabalhar no Brasil, está regularizado e a partir desta sexta responde pela equipe tricolor.

Além dele, o São Paulo terá no CT da Barra Funda nesta sexta o lateral-direito Régis, sétimo reforço do clube para a temporada e que atuou no São Bento até a semana passada. O jogador será apresentando antes do treino na tarde desta sexta.

André Jardine, no comando interino desde a saída de Dorival, passa a integrar permanentemente a comissão técnica tricolor no CT da Barra Funda. Além dele, serão auxiliares de Aguirre Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras, além do preparador físico Fernando Pignatares.