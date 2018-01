Dia de decisão para Portuguesa e Rio Preto no Paulista A-2 Portuguesa e Rio Preto podem garantir nesta quarta-feira o acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista de 2008. O time da capital precisa de um empate diante do São José, enquanto o do interior tem de vencer o Botafogo, ambos fora de casa. Se o Rio Preto subir, será a primeira vez nos 88 anos de sua história. Já a Portuguesa ficaria apenas um ano ausente da primeira divisão. A equipe do Canindé, primeira colocada do Grupo 2, com 10 pontos, enfrentará em São José dos Campos um time em desespero. Com 4 pontos, o São José complica-se de vez na competição se perder ou empatar. No outro jogo do grupo, o Guarani, com 3 pontos, joga suas últimas esperanças contra o Bandeirante, 4 pontos, em Birigüi. Dois times de cada grupo sobem para a A-1. Em Ribeirão Preto, o Rio Preto, com 10 pontos, pega o Botafogo, com 2 em quatro jogos, e pode confirmar o acesso se ganhar - iria a 13 pontos. Na outra partida, Mirassol (7 pontos) e União São João (4) se enfrentam em Mirassol.