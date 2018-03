Dia de lotar Morumbi para ver Pratto estrear no São Paulo

A torcida do São Paulo promete encher o Morumbi neste sábado, às 19h30, para ver a estreia de Lucas Pratto diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista. O jogador, que é uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, no mínimo vai ficar no banco de reservas, mas existe a expectativa de ele começar jogando.

O técnico Rogério Ceni não dá pistas. Ele fechou o último treino antes do duelo contra um time que tem três vitórias em três jogos na competição e não pretende divulgar a escalação. Mas Pratto garante estar pronto e empolgado com a possibilidade de vestir a camisa tricolor pela primeira vez, ainda mais diante de um grande público – expectativa é de venda superior a 40 mil ingressos.

"Estou bem, com a cabeça boa e feliz com a oportunidade de defender o São Paulo pela primeira vez. Me sinto bem fisicamente e treinei forte nos últimos dias. Se tiver uma oportunidade, espero fazer uma boa estreia e ajudar a equipe, porque assim como os meus novos companheiros desejo manter esta boa fase do time", afirmou o argentino, ao site do clube.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pratto custou R$ 20,7 milhões, mas os valores podem chegar a cifras mais altas de acordo com cláusulas em seu contrato. Se ele cumprir as metas no clube e na seleção da Argentina, o São Paulo gastará mais e ficará com mais um pedaço de seus direitos. No final, o preço poderá ser de R$ 36,2 milhões, tornando-se a quarta maior contratação do futebol brasileiro.

Com três vitórias seguidas, contra Moto Club, Ponte Preta e Santos, o São Paulo quer manter o ritmo, ainda mais porque vai atuar em casa. Gilberto, que vem fazendo a função de centroavante e pode até ganhar um descanso para a entrada de Pratto, ou começar e sair durante o jogo. Quem também tem chance de entrar é o lateral-direito Bruno, que atuou poucos minutos contra o Santos na quarta-feira e está bem descansado.

"Acredito que vou jogar. O Rogério vem conversando com todo mundo no grupo, acho que é muito importante isso para não deixar ninguém se acomodar. Todos estão à disposição e quero jogar e ajudar o São Paulo. O rodízio é válido, ele tem opções em cada jogo de utilizar alguém com características mais ofensivas ou defensivas. O que ele determinar, estou pronto para poder ajudar", diz Bruno.

Além da possível estreia de Pratto, a torcida está eufórica pela vitória sobre o Santos na Vila Belmiro, que não acontecia desde 2009. O início de trabalho de Ceni tem agradado e esse é mais um ingrediente para o São Paulo, que tenta engatar sua quarta vitória seguida na temporada.

"Eu não imaginava que os resultados viriam tão rápido, mas tinha plena consciência que uma hora as coisas iriam se encaixar. Ganhamos um grande clássico na Vila, mas a euforia fica com o torcedor. Não ganhamos nada. Claro que iniciar assim é muito bem-vindo, mas temos muito pela frente para caminhar", explica Cícero.

SÃO PAULO x MIRASSOL

SÃO PAULO: Sidão; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Luiz Araújo, Lucas Pratto (Gilberto) e Cueva. Técnico: Rogério Ceni.

MIRASSOL: Vagner; Tony, Wallace, Edson Silva e Raul; Paulinho, William, Rodolfo e Xuxa; Zé Roberto e Welinton Júnior. Técnico: Moisés Egert.

Juiz: Leandro Bizzio Marinho

Local: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view

10 MAIORES CONTRATAÇÕES DO FUTEBOL BRASILEIRO

1º Carlos Tévez (ARG)

Clube saída: Boca Juniors (ARG)

Clube chegada: Corinthians

Valor: R$ 60,5 milhões

2º Leandro Damião

Clube saída: Internacional

Clube chegada: Santos

Valor: R$ 41,6 milhões

3º Alexandre Pato

Clube saída: Milan (ITA)

Clube chegada: Corinthians

Valor: R$ 40,5 milhões

4º Miguel Borja (COL)

Clube saída: Atlético Nacional (COL)

Clube chegada: Palmeiras

Valor: R$ 33 milhões

5º Nilmar

Clube saída: Lyon (FRA)

Clube chegada: Corinthians

Valor: R$ 27,8 milhões

6º Javier Mascherano (ARG)

Clube saída: River Plate (ARG)

Clube chegada: Corinthians

Valor: R$ 25 milhões

7º Paulo Henrique Ganso

Clube saída: Santos

Clube chegada: São Paulo

Valor: R$ 23,9 milhões

8º Maicon

Clube saída: Porto (POR)

Clube chegada: São Paulo

Valor: R$ 22,1 milhões

9º Lucas Pratto (ARG)

Clube saída: Atlético-MG

Clube chegada: São Paulo

Valor: R$ 20,7 milhões

10º Ricardinho

Clube saída: Corinthians

Clube chegada: São Paulo

Valor: R$ 20,1 milhões