Dia de maratona de futebol na tevê O torcedor brasileiro não tem do que reclamar. Do início da tarde, ao final da noite, a quarta-feira estará recheada de futebol. Estarão em campo algumas das principais seleções do mundo, entre elas a do Brasil, que às 16 horas, enfrenta a Croácia, com transmissão da Rede Globo. A maratona de amistosos internacionais começa à tarde e terá nada menos que 28 jogos, espalhados pela Europa, América do Sul, Ásia e África. Haverá jogos de pouca expressão, como Angola x Cabo Verde, por exemplo, mas a quarta reserva ao torcedor confrontos bastante interessantes, como Argentina x Hungria, Holanda x Alemanha, Dinamarca x Inglaterra (Veja a programação da TV) Além dos amistosos internacionais, começa a Copa Sul-Americana para oito clubes brasileiros. Ainda em sua fase doméstica, se enfrentam à noite Inter x São Paulo, Fluminense x Santos, Goiás x Corinthians e Juventude x Cruzeiro. O jogo da volta acontece em 15 dias. O vencedor passa à fase internacional e enfrenta um time argentino.