Dia do Goleiro é comemorado por Marcos e outros ex-palmeirenses

SÃO PAULO - O departamento de marketing do Palmeiras comandou no último sábado um evento para celebrar o Dia do Goleiro. O Especial Casa Palmeiras foi realizado em um restaurante na zona oeste de São Paulo e contou com a presença dos ex-goleiros Marcos, Velloso, Sérgio, Ivan, João Marcos e Chicão.

No total, cerca de 300 pessoas marcaram presença e puderam ouvir histórias dos ex-goleiros. "É muito legal quando o clube reúne ídolos de várias gerações para comemorar uma data tão especial. Fiquei muito feliz de rever meus ex-companheiros e de novamente ter a oportunidade de estar ao lado da torcida. Eles são a essência do clube", disse Marcos, que como sempre, esbanjou bom humor ao lembrar de algumas histórias na carreira.

Velloso também fez questão de participar e disse ter sido um privilégio poder participar do evento no ano do centenário do clube. "A gente fica contente e até se emociona quando isso acontece. Nossas carreiras ficaram marcadas pelo o que aconteceu aqui no Palmeiras. Seremos eternamente gratos por isso. E homenagens como essas como o Dia do Goleiro enaltecem ainda mais aquilo que o clube faz por seus ídolos."

O evento foi realizado minutos antes da partida em que o Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, no Pacaembu.