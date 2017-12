Diante de 48 mil, Fortaleza goleia Fla O Fortaleza goleou o Flamengo, neste domingo, por 4 a 1, no estádio Plácido Castelo (Castelão), pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A . Os gols foram assinalados por Rena (aos 5 do primeiro tempo e aos 43 do segundo), Mazinho Loiola e Vinicius para a equipe cearense e André Gomes para a carioca. Com a vitória, o Fortaleza conseguiu sair da zona de rebaixamento e agora ocupa a 21ª posição na tabela de classificação. E também quebrou o jejum de oito partidas seguidas sem ganhar. Mais de 48 mil torcedores compareceram ao estádio. O time cearense abriu o placar aos 5 minutos numa jogada que começou pela direita. Mazinho Loiola cruzou para área e Rena levou a melhor na disputa com a defesa adversária, chutando forte e sem chance para o goleiro Júlio César. O Flamengo igualou ainda na fase inicial, aos 41, numa cobrança de falta cobrada por André Gomes, colocando a bola no canto esquerdo do goleiro Jéfferson. O empate não durou muito tempo. Três minutos depois, Mazinho Loiola mandou uma ?bomba? para área, Fabiano Eller tentou tirar mas acabou marcando contra. O árbitro paranaense, Heber Roberto Lopes, creditou o gol para o jogador do Fortaleza Mazinho Loiola. O Flamengo voltou para o segundo tempo com uma alteração. Jonathan - que é cearense e revelou ser torcedor do Fortaleza - entrou no lugar de Fábio Baiano, que estava pendurado com um cartão amarelo. O clube cearense retornou com a mesma equipe. Aos 8, o time carioca ficou com um jogador a menos. Igor foi expulso após aplicar um carrinho que tirou Ronaldo Angelim do jogo. Aos 39, o Fortaleza voltou a marcar. Jonathan cometeu pênalti em cima de Sérgio. O atacante Vinícius bateu certeiro, de perna direita, no meio do travessão carioca. E aos 43, Rena fechou a goleada: 4 a 1.