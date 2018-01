Diante de 7 mil, Fla derrota o Flu No primeiro clássico do segundo turno pelo Campeonato Estadual, diante de 7 mil torcedores, o Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã. A partida foi muito disputada e o vencedor só foi definido nos minutos finais. Aos 23 minutos, o atacante Leandro Machado recebeu cruzamento dentro da área e, de cabeça, marcou o primeiro gol rubro-negro. O Flamengo ainda teve duas oportunidades com o meia Beto, mas o goleiro Murilo as defendeu. Aos 34 minutos, o lateral-direito Paulo César cruzou e o atacante Magno Alves empatou o jogo. No segundo tempo, aos 19 minutos, o meia Juninho Paulista cobrou uma falta e a bola bateu no travessão. Aos 43 minutos, quando partida parecia se encaminhar para um empate, o meia Fabiano Cabral chutou de fora da área e garantiu a vitória do Flamengo.